بمشاركة التحالف العربي.. الجيش اليمني يشن حملة ضد مواقعَ للقاعدة

أعلن الجيش اليمني مساء اليوم السبت، تنفيذ قواته بمشاركة وحدات من قوات التحالف العربي، حملة عسكرية، ضد مواقع لتنظيم القاعدة في وادي حضرموت شرق البلاد.

ونفذت الحملة قوات المنطقة العسكرية الأولى، ممثلة في وحدات من اللواءين 135و 37، بالاشتراك مع الكتيبة الخاصة بمكافحة الإرهاب ووحدات من قوات التحالف العربي، حسب موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني.

ونقل الموقع عن مصدر عسكري (لم يسمه) في المنطقة العسكرية الأولى، أن الحملة مشطت عدة مواقع في إحدى المزارع بمنطقة بن عيفان، بوادي حضرموت.

وأفاد أن قوات الجيش “تمكنت من ضبط مخازن أسلحة للقاعدة في المواقع التي تم تمشيطها”.

ولفت إلى أن “العملية تأتي في إطار الجهود التي تبذلها قوات المنطقة الأولى وبدعم من التحالف العربي، في سبيل مكافحة الإرهاب وضبط الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وتعاني بعض مدن وادي حضرموت، انفلاتًا أمنيًا وعمليات اغتيال وقتل بين الحين والأخر، تستهدف مسؤولين حكوميين وقوات الجيش والأمن، فضلًا عن المواطنين الذين ارتفعت وتيرة استهدافهم في الأشهر الأخيرة، دون تحمل أي جهة لمسؤوليتها.

وعقب طرد مسلحي تنظيم القاعدة من مديرية المكلا ومديريات ساحل حضرموت في نيسان/ أبريل 2016، لجأ التنظيم إلى بعض الأودية والمناطق الجبلية النائية، حسب مصادر عسكرية.

وتعد محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن مساحة، إذ تمثل ثلث مساحة البلاد، وتنقسم إداريًا وعسكريًا إلى منطقتين، هما مدن ساحل حضرموت (12 مديرية)، والأخرى هي مدن وادي وصحراء حضرموت.

ويدعم التحالف العربي، منذ 26 آذار/ مارس 2015، القوات الحكومية في مواجهة مسلحين جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، المتهمين بتلقي دعم إيراني، ويسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.