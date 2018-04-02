اليمن.. مصادر بالساحل الغربي تنفي استهداف التحالف لمدنيين بالحديدة

نفت مصادر بجبهة الساحل الغربي لـ”إرم نيوز” أن يكون التحالف العربي قد استهدف مدنيين في غارة جوية على مدينة الحديدة الساحلية باليمن، كما ورد في تقارير إعلامية في وقت سابق اليوم.

وقالت المصادر إن “الغارة الجوية استهدفت مواقع ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين في المدينة الساحلية، وتحديدًا في مدينة الصالح بمديرية الحالي بالحديدة”، نافيًا وجود مدنيين في المكان.

ونفت المصادر الميدانية صدقية الرواية الحوثية، التي ادّعت استهداف التحالف لمخيم لاجئين، مؤكدًا أنه “لا يوجد مخيم لاجئين في مدينة الحديدة، ولا داخل مدينة الصالح التي تعد ثكنة عسكرية للحوثيين”.

وكشف المصادر أن الغارة التي شنها التحالف العربي “دمّرت ثكنة عسكرية ومخزن أسلحة، وأسقطت عشرات المقاتلين الحوثيين خصوصًا من كتيبة القناصين”.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن من وصفتهم بمسعفين وشاهد عيان أن ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن أسفرت عن مقتل 12 مدنيًا بينهم سبعة أطفال.

وتعليقًا على ذلك قالت المصادر إن من اعتمدت عليهم رويترز هم عناصر من الحوثيين يروجون لرواية الجماعة، التي تسعى للمتاجرة بالأزمة الإنسانية في اليمن، ومآسي المدنيين للحصول على تعاطف دولي، متناسيةً أنها هي من تسببت بهذه المعاناة بانقلابها على الشرعية تنفيذًا لأجندة إيرانية”، وفق تعبير المصادر.