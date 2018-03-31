الأمم المتحدة تحقق.. شاهد حريق ميناء الحديدة باليمن

قال موظف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لرويترز إن تحقيقا سيفتح لمعرفة سبب حريق شب في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين في وقت مبكر اليوم السبت ودمر مخازن تحوي كميات من وقود الطهي والمواد الغذائية.

وأوضح الموظف للوكالة عبر الهاتف: “أتى الحريق على كميات ضخمة من الوقود والمواد الغذائية”.

ويعتقد أن الحريق نتج عن محاولة حوثية فاشلة لإطلاق صاروخ باتجاه بارجة حربية للتحالف.

وأذاعت وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون نبأ الحريق لكنها لم تذكر السبب.

وأظهرت تغطية رويترز التلفزيونية تصاعد دخان كثيف بينما يسعى رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

وتمر معظم الواردات إلى اليمن عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر وتشمل مواد غذائية وإمدادات إغاثة يحتاجها السكان بشدة.

وقال عمال بالميناء إن المخازن كانت تضم أيضا مئات الآلاف من الحشايا للنازحين بسبب الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وعرقلت الاقتصاد.

وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة مواطنين من كل أربعة باليمن، الذي يضم 22 مليون مدني، يحتاجون مساعدات إغاثة.