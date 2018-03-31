بالصور.. حريق هائل يلتهم مخازن “الغذاء العالمي” بالحديدة غرب اليمن‎

أفاد شهود عيان وسكان محليين، أن حريقًا هائلًا شب اليوم السبت، في مخازن تتبع برنامج الغذاء العالمي في محافظة “الحديدة” غرب اليمن.

وأضاف الشهود أن الحريق شبَّ في ميناء الصيد ليلًا ثم في مخازن الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الواقعة في منطقة “كيلو 7” في مدينة “الحديدة”، ما أسفر عن تدمير 5 مخازن حتى اللحظة.

وتحتوي المخازن المذكورة بحسب الشهود، مواد غذائية متنوعة، بينها زيوت طبخ وبقوليات ومواد أخرى، فيما ما يزال الحريق مستمراً حتى الساعة 06:30 (ت.غ).

ولم يصدر أي تعليق عن برنامج الغذاء العالمي، فيما لم يرد مسؤولو البرنامج على اتصالات الأناضول لإعطاء تفاصيل أخرى حول الحادثة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، قال برنامج الغذاء العالمي، إن أعداد المستفيدين من المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج ارتفعت إلى حوالي 7 ملايين شخص، في محاولة منه للحيلولة دون انزلاق البلاد إلى المجاعة.

ويتولى البرنامج عمليات النقل والإمداد والاتصالات في حالات الطوارئ، ويقوم بتشغيل عمليات خاصة لضمان توفر الخدمات المطلوبة لكافة المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.