القوات اليمنية تتقدم في 3 محافظات وتسيطر على مواقع “مهمة”

حققت القوات الشرعية في اليمن، الأربعاء، تقدمًا في 3 محافظات، كما تمكنت من السيطرة على مناطق ومواقع “استراتيجية هامة”، وذلك بالتزامن مع غارات جوية مكثفة لمقاتلات التحالف العربي.

وقال موقع الجيش الوطني إن “القوات التابعة للشرعية تمكنت من تحرير مناطق وجبال جديدة في منطقة القبيطة شمالي لحج في إطار عملية عسكرية انطلقت قبل أيام لتحرير ما تبقى من مناطق في لحج والوصول إلى محافظة تعز المتاخمة”.

وأضاف أن “معارك عنيفة شهدتها مناطق محيطة بمنطقة القبيطة مع الميليشيات الحوثية، انتهت بسيطرة القوات الشرعية على منطقتي نجد الوزف ونجد عراضب وموقع السنترال في عنفات ومدرسة الفلاح التي كانت تستخدمها الميليشيات مقراً لعملياتها القتالية”.

وأشار إلى أن “المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الميليشيات الحوثية، فضلًا عن تدمير واستعادة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة التي خلفتها الميليشيات في تلك المناطق”.

وفي محافظة الجوف، ذكر الجيش الوطني أن قواته سيطرت على جبل استراتيجي يفصل بين منطقة الظهرة، ومعسكر طيبة الاسم عقب معارك خاضتها مع الميليشيات الحوثية.

وقالت مصادر إعلامية إن غارات جوية لطيران التحالف على مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في الجوف، أسفرت عن مقتل 3 من أبناء القيادي الحوثي كهلان أبو راس مع عدد من عناصر المليشيات.

وفي صعدة، ذكرت مصادر ميدانية أن “القوات الشرعية سيطرت على التبة الحمراء في منطقة باقم بمحافظة صعدة، وهو موقع هام”.

وأضافت أن “مقاتلات التحالف شنت غارات جوية مركزة على تجمعات وتعزيزات للميليشيات في منطقة منبه ومنطقة مذاب بمحافظة صعدة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات”.

أما في مأرب، ذكر الجيش الوطني أن جنوده تمكنوا من صد محاولة تسلل للميليشيات الحوثية جنوبي منطقة صرواح وتمكنت من قتل وإصابة عدد منهم.