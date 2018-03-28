اختطاف رجل دين بارز في عدن اليمنية

اختطف مسلحون مجهولون، اليوم الأربعاء، رجل دين بارزًا من أمام مسجد في مدينة كريتر، بمحافظة عدن جنوبي اليمن، بحسب شهود عيان.

وقال شهود عيان: إن “مسلحين يرتدون لباسًا أسود وأقنعة سوداء، اختطفوا إمام مسجد الذهيبي، الشيخ نضال باحويرث، قبل دخوله المسجد ليؤم المصلين في صلاة العصر”.

وأضافوا أن “المسلحين كانوا على متن سيارتين، الأولى هونداي (سنتافي)، والثانية (باص ركاب”)، وفور وصول الداعية باحويرث إلى المسجد، اقتاده مسلحون إلى داخل سيارة مدنية لا تحمل لوحة تعريفية”.

والشيخ باحويرث، أستاذ مادة القرآن الكريم في مدرسة “لطفي أمان” الثانوية، بجانب كونه إمامًا وخطيبًا في جامع الذهيبي.

وسبق له أن تقلد منصب “أمين عام المجلس المحلي” في صيرة، بين عامي 1993 و1998.

وحتى الساعة 17:12 ت.غ، لم يصدر تعقيب رسمي حول عملية الاختطاف، ولم تتبناها أي جهة.

ومنذ طرد مسلحي الحوثي من عدن، منتصف تموز/ يوليو 2015، تشهد العاصمة المؤقتة لليمن عمليات تفجير واغتيال واختطاف، استهدفت مقار أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطًا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.