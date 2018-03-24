أمن عدن يلقي القبض على طاقم تصوير العمليات الإرهابية في تنظيم داعش (صور)

نفذت الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يوم السبت، مداهمة لأحد الأوكار التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، المتواجدة في المدينة، قبضت فيه على فريق التصوير التابع للتنظيم، وبحوزته مختلف معدات تصوير ذات تقنية عالية.

وأصدر المركز الإعلامي لإدارة أمن عدن، بياناً، قال فيه إن الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن، ألقت القبض على فريق تصوير تابع لتنظيم (داعش) بعدن، والمكوّن من 3 أشخاص.

وأفاد البيان أنه “تم العثور في الوكر على معدات تصوير عالية التقنية، بينها كاميرات تصوير احترافية، وعدسات تقريب خاصة تبلغ قيمتها مئات الدولارات، بالإضافة الى طائرات خاصة بالتصوير الجوّي”.

وأوضح البيان أنه تم العثور، على “معدات تصوير يستخدمها الفريق لتسجيل وصايا منفذي العمليات الانتحارية بينها شعار التنظيم باللون الأسود والذي يُستخدم كخلفية ظهرت دائماً في الصور التي نشرها التنظيم لمنفذي العمليات الانتحارية”.

كما عثرت القوة الأمنية على عبوات ناسفة بالغة الصغر، وضعت بداخل عُلب خاصة بالمصوغات الذهبية، ورُبطت بواسطة أسلاك خاصة بأجهزة تفجير عن بُعد.

ومن بين المواد الخطرة التي عُثر عليها في وكر داعش، بحسب البيان، أحزمة ناسفة جاهزة للتفجير وأصابع ديناميت، وأكياس تحوي مادة السي فور شديدة الانفجار، بالإضافة الى كميات من الاسلحة والمتفجرات بجميع أنواعها.

وتأتي العملية بعد يومين من تنفيذ عملية مماثلة، تم فيها القبض على قيادي بارز في التنظيم، الذي اعترف بوقوفه خلف عمليتي تفجير جولد مور والمنصورة، وعمليات اغتيال طالت عدداً من المنتسبين لإدارة أمن عدن.