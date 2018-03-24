القبض على 3 متهمين بـ”الإرهاب” بمداهمة أمنية في عدن (صور)

أعلنت إدارة أمن مدينة عدن، مساء اليوم السبت، القبض على 3 إرهابيين وضبط أسلحة ومتفجرات كانت بحوزتهم، وذلك بعد عملية مداهمة في العاصمة المؤقتة.

وقالت الإدارة في بيان إن “فرقة أمنية نجحت في مداهمة أحد أوكار تنظيم داعش فجر اليوم في عدن، والقبض على3 من الإرهابيين وضبط عدد من الأحزمة الناسفة والمواد المتفجرة الأخرى بحوزتهم”.

هذا وأعلنت أيضًا عن “ضبط كاميرات تصوير حديثة تستخدمها فرق الاغتيالات في عدن”، مشيرة إلى أن “العملية جاءت بعد عمليات رصد لتلك الخلية الإرهابية”.

ونشرت إدارة أمن عدن صورًا قالت إنها للمتفجرات والأسلحة والكاميرات التي تم العثور عليها في ذلك الوكر.