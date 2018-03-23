مقتل جندي وامرأة بانفجار عبوة ناسفة في عدن

قتل جندي وامرأة يمنية، وأصيب 5 آخرون، بينهم مدنيون؛ جراء انفجار عبوة ناسفة، ظهر اليوم الجمعة، زرعها مجهولون بجوار عربة عسكرية في مدينة دار سعد، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية، إن الانفجار استهدف العربة العسكرية التابعة لقوات اللواء 20 مشاة أثناء توقفها، وصادف مرور امرأة بالقرب منها في منطقة مزدحمة بالسكان؛ ما أدى لمقتلها ومقتل جندي وإصابة خمسة أشخاص آخرين بينهم جنود ومدنيون.

إلى ذلك، أصيب جندي آخر من قوات الحزام الأمني، في هجوم استهدف معسكرًا تابعًا للحزام، بمدينة المنصورة، في عدن.

وتشير المعلومات الواردة من موقع الهجوم، إلى أن الهجوم كان بواسطة قنبلة يدوية، ألقاها مسلحون كانوا على متن دراجة نارية، على بوابة معسكر “المشاريع” التابع للحزام الأمني، قبل أن يلوذوا بالفرار.