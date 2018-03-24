بحاح يبحث مع السفير البريطاني “استعادة الدولة” والحل السياسي في اليمن

قال نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء السابق، خالد محفوظ بحاح، إن “‎بريطانيا تمثل ثقلًا عالميًا، ودورًا راعيًا في تجمع أصدقاء ‎اليمن والرباعية الدولية، وعلى اطلاع عميق بتاريخ البلاد”.

وحديث بحاح، حول ما تمثله بريطانيا ودورها في اليمن، جاء في منشور له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عقب لقاء جمعه، اليوم السبت، بالسفير البريطاني الجديد لدى اليمن مايكل آرون.

وأضاف بحاح أن “قضايا بلادنا المتعددة والمعقَّدة على طاولة حديثنا مع السفير البريطاني الجديد مايكل آرون”، مشيرًا إلى أن “استعادة الدولة، والحل السياسي العادل، هما أبرز نتائج هذا اللقاء”.

ولفت بحاح في منشور سابق له إلى أنه “عقد سلسلة لقاءات خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، وكذلك سفراء الولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا”.

وبحسب بحاح “فقد صبّت جميع تلك اللقاءات باتجاه دعم جهود المجتمع الدولي، لإيجاد أفق سياسي يساهم بجمع الأطراف نحو حلٍ توافقي يخفف معاناة الشعب، ويفتح فرصة للتنمية، ومعالجة جراح الحرب”.