الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية ويقتل 10 حوثيين شمال لحج

أعلن الجيش اليمني، الخميس، السيطرة على مواقع ومرتفعات استراتيجية، ومقتل 10 من ميليشيات الحوثي ؛ إثر معارك وغارات، بمديرية القبيطة شمال محافظة لحج جنوبي البلاد.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة جنوبي البلاد، النقيب محمد النقيب،” إن “قوات الجيش الوطني والمقاومة نفذت عملية عسكرية نوعية، تكللت بالسيطرة على مرتفعات الكعيدات، والتوميات، وساقيه الجيش، القريبة من منطقة الشريجة بمديرية القبيطة”.

وأوضح أن “الدور الذي لعبته ضربات مقاتلات التحالف العربي، أثناء الهجمة العسكرية، كان عنصرًا محوريًا في نجاح العملية العسكرية، التي أشرف عليها قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن العمري إشرافًا مباشرًا”.

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية، نفذت أربع غارات مركزة ، استهدفت أهدافًا بدقة في مواقع يسيطر عليها مسلحو ميليشيات الحوثي، شمال كرش.

وأفاد موقع الجيش أن الغارات أسفرت عن “مقتل 10 مسلحين حوثيين، وإصابة 11 آخرين، إضافة إلى تدمير أربعة أطقم عربات قتالية تابعة لهم”، دون تفاصيل إضافية حول وقوع خسائر أو ضحايا من عدمه في صفوف القوات اليمنية.

وذكر أن قوات الجيش “تمكنت في جبهة حمالة من السيطرة على جبل الأحمر الاستراتيجي المطل على منطقة حمالة الواقعة شرقي كرش بمديرية القبيطة”.

وتخضع محافظة لحج المكونة من 15 مديرية بما فيها العاصمة الحوطة، لسيطرة القوات الحكومية اليمنية، فيما لا تزال أجزاء من مديريتي طور الباحة والقبيطة المحاذية لمحافظة تعز، تحت سيطرة مسلحي جماعة “الحوثي”.