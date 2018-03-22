مقتل جنديين من الجيش اليمني و12 حوثيًا في معارك بالضالع

قتل جنديان من قوات الجيش و12 مسلحًا من جماعة الحوثي، اليوم الخميس، في معارك بين الطرفين بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقال مدير التوجيه المعنوي في اللواء 83 مدفعية، المقدم صدام عبد الله المريسي: “إن معارك عنيفة اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء واستمرت حتى صباح اليوم الخميس، في القطاع الغربي والشمالي بجبهة مريس بمديرية قطعبة، إثر هجوم شنه مسلحو ميليشيا الحوثي”.

وأشار إلى أن قوات الجيش نجحت في التصدي للهجوم على مواقعها، وأجبرت مسلحي الحوثي على التراجع.

ولفت إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل جنديين من قوات الجيش وإصابة 3 آخرين، فيما قتل 12 حوثيًا وجرح 12 آخرون.

وتسيطر الحكومة اليمنية على 7 مديريات بمحافظة الضالع، فيما لاتزال مديريتا دمت وجبن تخضعان لسيطرة مسلحي الحوثي.