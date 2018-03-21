اليمن.. مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بانفجار عبوة ناسفة في الضالع

لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم امرأة، مصرعهم، اليوم الأربعاء، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على قارعة الطريق العام بمديرية سناح في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن “مسلحين مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على قارعة الخط العام بمدينة سناح، في محاولة منهم لاستهداف طاقم عسكري يتبع لقائد قوات الحزام الأمني في الضالع، إلا أنها انفجرت عقب مروره بمسافة 200 متر”.

وأضافت المصادر أن انفجار العبوة الناسفة تزامن مع مرور حافلة كانت تقل على متنها إحدى العائلات من مديرية بعدان التابعة لمحافظة إب.

وبحسب المصادر، أسفر التفجير عن مقتل 3 أفراد بينهم امرأة، فيما أصيب شخصان بينهما طفلة وجميعهم من أسرة واحدة.

يُشار إلى أنه لم يمضِ سوى يومين على تولي قوات الحزام الأمني الإشراف على أمن مدينة الضالع، إذ بدأت أمس الأول الإثنين ممارسة مهامها الأمنية في المدينة.