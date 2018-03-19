وسط ترحيب شعبي.. قوات “الحزام الأمني” تتسلم أمن محافظة الضالع جنوب اليمن

بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، صورًا تظهر قوات “الحزام الأمني”، تدخل مدينة الضالع، بالتنسيق مع التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، وذلك بهدف توفير الأمن في المحافظة الواقعة بجنوب اليمن.

ويأتي تفعيل قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع بعد نجاح تجربتها في بسط الأمن والحد من الانفلات في مناطق عدة بجنوب اليمن في مقدتها العاصمة المؤقتة عدن.

وقال نشطاء من أهالي الضالع إن دخول “الحزام الأمني” لمناطقهم جاء وسط ترحيب شعبي على أمل أن تسهم الخطوة في تعزيز الأمن بالمحافظة.

ونشر عضو الجمعية الوطنية الجنوبية، جمال بن عطاف، تغريدة، عبر حسابه بموقع تويتر ارفقها بصورة من دخول القوات للضالع، وعلّق قائلًا “الحزام_الأمني يدخل مدينة الضالع وينتشر فيها قادمًا من # عدن وسط تحليق مكثف من طيران التحالف العربي”.

#الحزام_الأمني يدخل مدينة الضالع وينتشر فيها قادماً من #عدن وسط تحليق مكثف من طيران التحالف العربي pic.twitter.com/SK51szuZJq — جمال بن عطّاف (@Ben_ataf) March 19, 2018

بدوره نشر ناشط يدعى علي العولقي صورًا للقوات بعد وصولها مدينة الضالع وكتب “من قلب الضالع العميد منير اليافعي أبو اليمامة يرسل إشارة النصر مؤكدًا المضي قدمًا في استكمال مرحلة السيطرة على الأرض من المهرة إلى المندب، ووصول قوات الحزام الأمني إلى الضالع ليس إلا خطوة تتبعها خطوات قادمة في كافة محافظات ومديريات الجنوب”.