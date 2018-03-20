ميليشيا الحوثي تقصف سيارة إسعاف ومقتل أحد أفراد طاقمها الطبي

قصفت ميليشيات الحوثي سيارة إسعاف خلال تأدية مهمتها الإنسانية في مديرية الخوخة بجبهة الساحل الغربي لليمن، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها الطبي، وإصابة 3 آخرين تم نقلهم لتلقي العلاج.

وذكر مصدر طبي أن ميليشيات الحوثي استهدفت سيارة إسعاف كانت تقل مصابين على طريق الخوخة المخا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأضاف المصدر أن القوات الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، قامت بإنقاذ ونقل المصابين ومن ثم تطهير المنطقة.

وتابع المصدر بأن استهداف ميليشيات الحوثي لسيارات الإسعاف المدنية فيه خرق واضح لكافة الأعراف الدولية، التي تجرّم قصف سيارات الإسعاف المدنية، كما أنه يؤكد مدى الهمجية التي تنتهجها الميليشيات في التعامل مع أبناء الشعب اليمني.