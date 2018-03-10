الجيش اليمني يتقدم في نهم وصعدة ويكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة‎

أعلن الجيش الوطني مساء السبت إحراز قواته تقدمًا كبيرًا في محافظة صعدة ومنطقة نهم شرق صنعاء، مؤكدًا أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الساعات الماضية .

وقال الموقع الرسمي للجيش الوطني باليمن إن القوات الشرعية وبإسناد من قوات التحالف العربي تمكنت من تحرير مناطق واسعة في مديرية رازح بمحافظة صعدة وباتت على مشارف مركز المديرية .

ونقل عن أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود هشام تأكيده أن أكثر من 30 مسلحًا من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم خلال اليومين الماضيين في جبل القد ومركز مديرية رازح جراء غارات لمقاتلات التحالف العربي التي استهدفت تعزيزات عسكرية للميليشيات.

وأكد هشام أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مناطق الأزهور و الحجلا و قرية بني معين والحنكه وقلة فراس، وسط تهاو لمواقع الميليشيات الانقلابية.

كما أوضح الجيش الوطني أن القوات الشرعية أحرزت تقدمًا في جبهة نهم شرقي صنعاء، مشيرًا إلى أنه تم تحرير عدد من التباب المطلة على الخط الترابي القادم من الجوف باتجاه مديرية نهم، ولفت أن قوات الجيش نفذت كمينًا لمسلحين حوثيين حاولوا التسلل إلى مناطق الجيش، أسفر عن مقتل 15 مسلحًا بينهم قائد ميداني.

وأشار إلى أن أهمية تحرير هذه التباب تكمن في أنها تقطع خط إمداد المليشيات الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة، وقطع الطريق أمام محاولات المليشيات التسلل إلى مواقع الجيش في منطقة نهم.

وفي تعز أعلن الجيش الوطني مقتل القيادي الحوثي أبو ماجد بعد إصابته بساعات برصاص قوات الجيش في جبهة مقبنة غربي المحافظة، مؤكدًا أن قواته تمكنت من صد هجوم لميليشيات الحوثي على مناطق عدة منها نوبة الحصن والردمة والقحاف و جبل النبيع عشملة وفي منطقة قهبان وجميعها مواقع يسيطر عليها الجيش الوطني غرب تعز.