بعد مهاجمته للتحالف.. الوزير اليمني عبدالعزيز الجباري يستقيل من منصبه

أكد مصدر حكومي الإثنين، أن الوزير اليمني عبدالعزيز الجباري نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، قدم استقالته من منصبه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وأوضح المصدر أن هادي رفض الاستقالة.

وكان الجباري قد اتهم نهاية العام الماضي دول التحالف العربي بقيادة السعودية بعدم الجدية في هزيمة الحوثي، وتأخير الحسم العسكري في اليمن ومنع هادي من العودة إلى عدن، على حد زعمه.

ويأتي ذلك رغم الدعم المشهود الذي تقدمه المملكة لليمن، لكن أعضاء في حكومة الشرعية يتنكرون لمواقف المملكة والتحالف العربي الذي تقوده، إذ سبق أن تهجم بعضهم أيضًا على الإمارات العضو البارز في هذا التحالف.

ولم يتخذ التحالف أي إجراء ضد الجباري، ورغم تهجمه على السعودية إلا أنه ظل يمارس مهامه من عاصمتها الرياض.

وتقول مصادر يمنية إن أطرافًا في الشرعية تسعى إلى تغطية فشلها وما تواجهه من اتهامات بالفساد بمحاولات إلقاء اللوم على دول التحالف بقيادة السعودية.