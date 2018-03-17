هادي يعين أخًا لعلي عبدالله صالح في هذا المنصب العسكري

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، تعيين اللواء علي صالح عفاش الحميري، الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قائدًا لقوة الاحتياط التابعة للحكومة الشرعية.

ونشر هادي تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد فيها “صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين اللواء علي صالح عفاش الحميري قائدًا لقوة الاحتياط”.

كما نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اليمنية، نص قرار التعيين الذي جاء فيه: “صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (51) لسنه 2018، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء/ علي صالح علي عبدالله عفاش الحميري قائدًا لقوة الاحتياط”

وأضاف المصدر: “وقضت المادة الثانية بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية”.

وكان الحميري، قد أعلن خلال شهر يناير الماضي، الانضمام للحكومة الشرعية في حربها ضد ميليشيات الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، ومناطق عدة في البلاد.