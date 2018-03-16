الجيش اليمني يحبط هجومًا بحريًا للحوثيين

تصدت القوات الشرعية المسنودة بقوات التحالف العربي في جبهة الساحل الغربي باليمن يوم الجمعة لهجوم بحري نفذته ميليشيات الحوثي على مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة .

وأكد موقع الجيش الوطني أن القوات الشرعية والتحالف العربي أفشلا هجوماً نفذته زوارق بحرية تابعة للميليشيات الحوثية باتجاه قرية القطابا، الواقعة في عرض الساحل البحري لمدينة الخوخة، مشيراً إلى أن إشتباكات عنيفة استمرت لساعات وانتهت بمقتل كل العناصر المهاجمة التابعة للميليشيات .

بالمقابل شنت مقاتلات التحالف العربي الجمعة سلسلة غارات عنيفة استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في الحديدة وصعدة ومأرب وغربي تعز ، وألحقت خسائر فادحة في صفوف الميليشيات .

وذكرت مصادر محلية أن غارات استهدفت مزرعتين في منطقة الجراحي وزبيد جنوبي الحديدة حولتهما الميليشيات الحوثية إلى مستودعات لتخزين الأسلحة ونصب منصات صواريخها الباليستية .

فيما استهدفت غارات أخرى تجمعات وآليات للميليشيات في مناطق رازح وكتاف بمحافظة صعدة.

وبحسب مصدر مطلع، تمكنت الغارات من إعطاب آليات وأطقم عسكرية للميليشيات، فيما لقي ما لا يقل عن 7 مسلحين مصرعهم وأصيب آخرون.