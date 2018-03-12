محمد بن زايد يستقبل محافظ مأرب اليمنية سلطان العرادة في أبوظبي (صور)

أفاد نشطاء يمنيون وإماراتيون اليوم الإثنين، بوصول محافظ مأرب اليمنية، اللواء سلطان العرادة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد النشطاء أن محافظ مأرب يزور أبوظبي، استجابة للدعوة التي وجهها له ولي عهد الإمارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، قالوا إنها تظهر وصول المسؤول اليمني إلى العاصمة أبوظبي.

وبحسب الناشطين، فقد التقى الشيخ محمد بن زايد اللواء العرادة وظهر مُرحبًا به إلى جانب بعض الشخصيات الأخرى.

وكان العرادة قد زار أبوظبي قبل أكثر من عامين، ضمن وفد من شيوخ قبائل مأرب، تقدموا بالشكر لدولة الإمارات على دورها في التحالف العربي بقيادة السعودية