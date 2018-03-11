اتهامات للحوثيين بالسعي إلى الاستيلاء على المساعدات الإنسانية

اعتبر فريق اليمن الدولي للسلام أن جماعة الحوثي أنشأت كيانًا أطلق عليه اسم “الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث”، بهدف الاستيلاء على المساعدات والإغاثات الإنسانية المخصصة للمدنيين، وتحويلها إلى المعسكرات ومناطق الاشتباك العسكري، محذرًا في الوقت نفسه من التعامل مع مثل هذه الكيانات.

وقال بيان صادر عن الفريق إن “إنشاء جماعة الحوثي لكيان جديد يهدف للاستيلاء على المساعدات والإغاثات الإنسانية، والحصول على اعتراف دولي بهذه الجماعة”.

وأشار البيان إلى أن “إنشاء هذه الهيئة مخطط منظم وممنهح لتدمير مؤسسات الدولة، وإلغاء الأحكام والقواعد الدستورية والقانونية والعمل على تعطيلهما تمامًا”، داعيًا إلى “ضرورة تسليم المساعدات إلى جهات مستقلة، أو أن تتولى الجهات الداعمة عملية التوزيع بنفسها”.

ولفت الفريق إلى أن “الشعب اليمني يواجه وضعًا اقتصاديًا متدهورًا جدًا، بسبب توقف صرف المرتبات وما صاحبها حاليًا من أزمات للمشتقات النفطية، افتعلتها جماعة الحوثي بقصد رفع أسعارها”.

وفريق اليمن الدولي للسلام هو مجموعة ضمت عشرات المحامين والنخب السياسية والأكاديمية، يقولون إنهم “يسعون إلى كشف الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على مدار الساعة، من قبل ميليشيات الحوثي أمام صمت المجتمع الدولي”.

وكانت جماعة الحوثي قد أنشأت أخيرًا، كيانًا يختص بتوزيع العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، يدار من قبل شخصيات حوثية.

وتداول مدونون يمنيون وثائق تؤكد إنشاء هذا الكيان، الذي أطلق عليه اسم “الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث”.