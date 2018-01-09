الحكومة اليمنية تغلق مكتب قناة الجزيرة في تعز وتحظر التعامل معها

أغلقت السلطات الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة تعز، جنوب اليمن، اليوم الثلاثاء، مكتب قناة الجزيرة ومنعت التعامل معها، بسبب ما قالت إنه “انعكاس مسار تغطياتها سلبًا على مسار معركة الجيش الوطني والشرعية في إنهاء الانقلاب”.

وقال شهود عيان إن قوات عسكرية تابعة لمحور تعز العسكري قامت بإغلاق مكتب القناة، وإن الجنود أخبروهم بأن “قرار الإغلاق جاء بناء على تعليمات من اللجنة الأمنية العليا في تعز.”

وقال بيان صادر عن اللجنة الأمنية العليا في تعز، إن “تغطيات قناة الجزيرة خلال الفترة الأخيرة، تشقّ الصف الداخلي للشرعية والتحالف العربي الداعم لها”.

وأضافت اللجنة في البيان أنها “قررت بالإجماع إغلاق مكتب القناة رسميًا في تعز، ومنعها من مزاولة تغطيتها أو التعامل معها من قبل أي جهة رسمية، وذلك حفاظًا على وحدة الصف وتحقيق أهداف الجيش”.