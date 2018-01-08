اليمن.. نجاة مسؤوليْن محلييْن في تعز من انفجار عبوة ناسفة

أعلن مصدر أمني في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، اليوم الإثنين، أن مسؤوليْن محلييْن نجيا من انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبهما

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور موكب وكيليْ محافظة تعز، عبدالقوي المخلافي ورشاد الأكحلي، في مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

وأوضح أن “الانفجار حدث في سيارة المرافق العسكري للوكيلين، موسى شداد، بعد أن ترجلوا جميعهم (الوكيلان ومرافقوهم العسكريون) من السيارات وسط المدينة؛ لتناول الغداء”.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما لم يوجه المصدر اتهامًا لأي طرف بالوقوف خلف الحادث.

وتشهد مدينة تعز هدوءًا حذرًا منذ أسابيع، حيث توقفت المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين.

وتخضع معظم أحياء مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة الموالية لها، فيما يفرض مسلحو جماعة الحوثي، منذ آب/ أغسطس 2015، حصارًا على منافذها الرئيسة.

وفي 18 آب/ اغسطس 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئيًا من الجهة الجنوبية الغربية.