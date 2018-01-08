الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال “أم العظم” المحاذية للسعودية

أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تحريره سلسلة جبلية بمديرية كتاف والبقع بمحافظة صعدة شمالي البلاد، قرب الحدود مع السعودية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم، في بيان، “إن قواته تمكنت وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، من تحرير مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة (معقل الحوثيين)”.

ونقل عن قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، “أن الجيش تمكن من السيطرة على سلسلة جبال “أم العظم” القريبة من الخط الدولي الرابط بين مديرية كتاف والبقع (محاذية للسعودية وبها منفذ بري) ومدينة صعدة (مركز المحافظة) بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي”.

وأوضح أن “مسلحي الحوثي تكبدوا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح”، دون أن يحددها.

وأشار إلى أن السيطرة على سلسلة جبال “أم العظم” تقطع خطوط إمدادات ميليشيا الحوثي ومنع تسللهم إلى الحدود السعودية.

وتوعد الأثلة، “باجتثاث المليشيات من محافظة صعدة وصولاً إلى مران (معقل زعيم الحوثيين)”.

وفي أكتوبر / تشرين الأول، أعلن الجيش اليمني، سيطرته على منفذ “البقع” الحدودي الواقع بمحافظة صعدة، والذي يربط اليمن بالمملكة العربية السعودية.

ومنذ أكثر من عام، فتح الجيش اليمني، جبهتين بمحافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي، في مديريتي باقم وكتاف والبقع الحدوديتين مع السعودية، وأحرز تقدماً من خلال السيطرة على بعض المواقع.