عاجل.. إصابة رئيس أركان الجيش اليمني ونجاة محافظ الجوف بعد انفجار سيارتهما بلغم أرضي

أصيب رئيس هيئة الأركان في الجيش اليمني، اللواء الركن طاهر العقيلي، ونجا محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، اليوم الجمعة، بعد انفجار لغم أرضي، أثناء زيارتهما إلى إحدى مديريات الجوف، التي تشهد مواجهات مسلحة بين قوات الجيش الحكومي، والانقلابيين الحوثيين.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة هيئة الأركان العامة، إن لغمًا أرضيًا استهدف سيارة كانت تقل رئيس هيئة الأركان، وبرفقته كل من: محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، قائد لواء النصر ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء أحمد الولي، والعميد علي الهدي قائد اللواء 101 مشاة، والعميد الركن فيصل الجماعي مدير مكتب رئيس هيئة الأركان، قبل ظهر اليوم.

وذكر المصدر، سلامة المذكورين جميعًا، باستثناء إصابة رئيس هيئة الأركان بكسر بسيط في إحدى ساقيه ورضوض، موضحًا أنه تم نقل القادة إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.