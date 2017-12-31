الجيش اليمني يعلن السيطرة على مناطق جديدة بمحافظة البيضاء 

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، السيطرة على مناطق جديدة بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط)، بعد معارك مع مسلحي جماعة “أنصار الله” “الحوثيين”.

وقالت وكالة “سبأ” الناطقة باسم الحكومة الشرعية، إن “قوات الجيش والمقاومة الشعبية، استعادوا في عملية عسكرية اليوم الأحد، السيطرة على مناطق وقرى غول حجلان وحذية والجريب بمديرية ناطع في محافظة البيضاء”.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر ميداني (لم تسمه)، أن المعارك بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل سبعة مسلحين حوثيين وأسر آخرين (لم يحدد عددهم).

وأشار المصدر إلى أن تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية وصلت إلى المناطق الواقعة تحت سيطرتها في ناطع، لافتًا إلى أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، اتجهت نحو منطقة المنقطع (في المديرية ذاتها) لاستعادتها من سيطرة الحوثيين.

وكان الجيش اليمني قد سيطر، الأحد الماضي، على منطقة “ساحة” مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، وتوغلت قواته إلى مواقع بمديرية ناطع.

وجاء تقدم الجيش إلى محافظة البيضاء التي يسيطر عليها الحوثيون، عقب سيطرته الأسبوع الماضي، على كامل مديريات محافظة شبوة (جنوب شرق) المحاذية لمحافظة البيضاء.

وتكمن أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وتتداخل حدودها مع ثماني محافظات يمنية هي (صنعاء ومأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وذمار (شمال) وإب (وسط) والضالع ولحج وأبين (جنوب).