زعيم الحوثيين يقدم لمسلحيه “وصفة دينية” لتفادي ضربات التحالف العربي

قدم زعيم جماعة الحوثي في اليمن، عبدالملك الحوثي، “وصفة دينية” لتفادي استهداف ضربات مقاتلات التحالف العربي.

فقد نقل القيادي الحوثي أسامة ساري، عبر “توتير” عن زعيم الجماعة خلال لقاء مع “الثقافيين”، الجناح الديني للجماعة، قوله: “إذا أردنا التقليل من عدد قتلى وجرحى قصف الطيران، فعلينا أن نبلغ المؤمنين بضرورة إتمام التسبيح المعروف، 100 تسبيحة في اليوم”.

وخلال الأسابيع الماضية سقط المئات من مسلحي جماعة الحوثي في عدة جبهات، في مقدمتها شبوة الجنوبية وجبهات الساحل في محافظة الحديدة، بينهم العشرات من القادة الميدانيين.