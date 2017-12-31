القوات اليمنية تعلن تحرير 90% من محافظة الجوف

أكد عضو رئاسة “المجلس الأعلى للمقاومة” في اليمن، عبدالكريم ثعيل، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حررت ما نسبته 90% من أراضي محافظة الجوف، خلال الأيام الماضية، فضلًا عمّا حرره الجيش الوطني من مديريات، أهمها، “الحزم والغيل والخلق والمصلوب، والمتون”.

وقال ثعيل في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن “أهمية تلك الانتصارات، تكمن في أنها ستمكن الجيش والمقاومة، من بدء المعارك في مديريات برط الثلاث، التي لاتزال تحت سيطرة الانقلابيين، والتي بتحريرها؛ ستنتقل المعارك من محافظة الجوف، إلى محافظات صعده وعمران، وبذلك ستلتحم جبهات الشرعية من الجوف وصعدة، إلى البيضاء وشبوة، مع مأرب وصنعاء وعمران”.

وأشار إلى تقدم الجيش إلى جبال حام الاستراتيجية، في مديرية الزاهر، والتي في حال السيطرة عليها بالكامل؛ سيتمكن الجيش بعد ذلك، من السيطرة على 3 مديريات أخرى، هي: “الزاهر والحميدات والمطمة”، بسهولة.

واعتبر ثعيل “الانتصارات الاستراتيجية في الجوف، ضربة لميليشيا الحوثي في مقتل، وستفتح عليهم أبواب جهنم، في المناطق المحيطة”.

وتقدر مساحة محافظة الجوف، بـ40 ألف كم، وتتكون من 12 مديرية.