بعد محمد الحوثي.. البخيتي: أنباء عن مقتل أبو علي الحاكم (صورة)

كشف القيادي المنشق عن ميليشيات الحوثي علي البخيتي، في تغريده له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن أنباء غير مؤكدة، حول مقتل القيادي الحوثي البارز أبو علي الحاكم.

وقال البخيتي في تغريدته “أنباء غير مؤكدة، أن القيادي الحوثي أبو علي الحاكم، توفي في أحد مستشفيات صنعاء متأثراً بجراحة، بعد غارة جوية للتحالف على مكان كان يتواجد فيه صباح اليوم”.

وألحق البخيتي تغريدته التي تفيد بمقتل أبو علي الحاكم، بنشر صورته رفقة الأخير، ولم يعلق عليها بأي قول، غير أنه وضع رفقة الصورة عدداً من النقاط.

تجدر الإشارة إلى أن مقاتلات التحالف العربي، قد شنّت يوم الاثنين عدة غارات جوية، استهدفت من خلالها أوكارا تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في صنعاء، وكان أبرز تلك المواقع التي استهدفتها طائرات التحالف اجتماعاً للحوثيين كان منعقداً في معسكر التموين، في منطقة عصر غرب العاصمة.

ومنذ انطلاق الحرب في اليمن والتي تسببت بها ميليشيات الحوثي، جراء انقلابها على الشرعية اليمنية، بداية العام 2015، دائماً ما تتردد الأنباء حول مقتل وإصابة القيادي الميداني البارز في صفوفها أبو علي الحاكم.

ويعد أبو علي الحاكم من أبرز القيادات الميدانية الحوثية، وهو القيادي الحوثي الخامس من بين قائمة الـ 40 اسم لقيادات الحوثي المطلوبة لدى السعودية، والتي أعلنت عنها بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، مخصصة مكافآت مالية مجزية لكل من يدلي بمعلومات تساعد في القبض عليهم.

وخصصت السعودية بشأن أبي علي الحاكم، مبلغا وقدره 20 مليون دولار، كـمكافأة لأي شخص يدلي بمعلومات تفيد بتحديد موقع تواجده أو تُساهم بالقبض عليه.