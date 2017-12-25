وزير يمني يؤكد مقتل محمد الحوثي

أكد وزير السياحة في حكومة اليمن الشرعية -المُعترف بها دوليًا-، الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، عبر مصادر وصفها بالوثيقة، مصرع رئيس ما يسمى بـ(اللجنة الثورية العليا) التابعة لمليشيات الحوثي، محمد علي الحوثي، إثر غارة جوية استهدفت أحد تجمعات الحوثيين، في مديرية أرحب بالعاصمة صنعاء، وكان حينها يتواجد فيها محمد الحوثي.

وقال قباطي، في تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “مصادر وثيقة تؤكد مصرع رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للميليشيات الحوثية المدعو محمد علي الحوثي، إثر الغارات التي استهدفت تجمعًا قبليًا لعناصر الحوثي في مدينة أرحب”.

وأضاف قباطي: “وكانت معلومات متواترة قد أفادت بصورة قاطعة بتواجد الحوثي في التجمع عند استهدافه بغارات جوية نفذها طيران التحالف”.

ونشرت وسائل إعلامية يمنية، عبر مصادر طبية مطلعة في إحدى أكبر المشافي الخاصة في صنعاء، عن تواجد جثمان قيادي كبير لمليشيات الحوثي في ثلاجة الموتى، التابعة لذلك المشفى.

وأشار الإعلام اليمني، إلى أن تلك المصادر الطبية قد رجّحت لها: “أن ذلك الجثمان يعود لـ رئيس ما يسمي بـ (اللجنة الثورية العليا) محمد علي الحوثي”، لافتةً بحسب ما أوردته إلى أن: “اسم محمد الحوثي قد تردد على لسان قيادات الحوثي، التي توافدت بكثرة إلى المشفى”.

ويعد محمد علي الحوثي، الشخصية الحوثية الثالثة عقب زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، ورئيس ما يسمى بـ(المجلس السياسي الأعلى) صالح الصماد في قائمة المطلوبين لدى قيادة المملكة العربية السعودية.

وقد رصدت السعودية مبلغًا وقدره 20 مليون دولار، لأي شخص يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده.