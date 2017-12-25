الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية من الحوثيين في البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الإثنين، من تحرير مواقع استراتيجية من قبضة الحوثيين في محافظة البيضاء، جنوب شرق العاصمة صنعاء.

ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني قوله، إن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين الميليشيا الحوثية من جهة أخرى، في مديرية قيفة.

وبحسب ما ذكر المصدر “فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة حررتا خلال المعارك موقع الثعالب الإستراتيجي، وسط فرار جماعي للميليشيا الحوثية”.

وخلّفت المعارك وفقًا لما أورد المصدر، قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية، “ومن بين القتلى قائد عناصر الميليشيات الحوثية بمناطق الزوب أحسن علي حسن فارع”.

وفي غضون ذلك، دارت معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيا الحوثية في منطقة الشواهرة، إثر هجوم لرجال المقاومة على مواقع الميليشيا في الجفجف، القريب من قرية المنابهة، حسب المصدر ذاته.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير دوريتين قتاليتين.

إلى ذلك، ذكر المصدر، أن “الميليشيا الحوثية فجّرت لليوم الثاني على التوالي العديد من الطرقات بمحافظة البيضاء، حيث فجّرت معابر الطرق بمديريتي الزاهر، وذي ناعم خوفًا من تقدم قوات الجيش الوطني”.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي الحوثي، تمكّنت خلالها من تحرير مديرية بيحان بمحافظة شبوة المحاذية لمحافظة البيضاء، وتمكّنت من التقدم نحو مديريات البيضاء.