منظمة حقوقية: أكثر من 18 ألف يمني اختطفتهم وأخفتهم ميليشيات الحوثيين

بلغ عدد المختطفين اليمنيين والمخفيين قسريًا في سجون الانقلابيين الحوثيين، أكثر من 18 ألف يمني، في مختلف محافظات البلاد، منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء وحتى منتصف العام الجاري.

وقال “التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان”: إن عدد حالات الاختطاف التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تم رصدها، وصلت إلى 15968 حالة، في حين بلغت حالات الإخفاء القسري 2638 شخصًا.

وأشار التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، إلى أن المختطفين والمخفيين يعانون أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة، جراء عمليات التعذيب في سجون الحوثيين، دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم.

وطالب التحالف الحوثيين بالوقف الفوري لعمليات الاختطاف والإخفاء القسري، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين كافة. كما دعا الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات المحلية والدولية، إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على الحوثيين؛ للإفراج عن المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم.