قيادي حوثي مُنشق: قطر دخلت وبقوة منذ أشهر على خط تمويل الحوثيين (فيديو)

قال القيادي المنشق عن ميليشيات الحوثي علي البخيتي إن قطر دخلت وبقوة منذ أشهر على خط تمويل الحوثيين.

وأكد في تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه “يتحدث عن معلومات”، “وأن الدعم القطري للحوثيين بات يفوق دعم إيران”.

وأضاف في التغريدة، التي ضمنها فيديو تحدث فيه لقناة “الحدث”، أن قطر تعتبر “دعم الحوثيين جزءًا من معركتها مع الدول الأربع، ويمنحها ورقة رابحة، وهو خنجر في خاصرة السعودية”، موضحًا أن “قناة الجزيرة باتت النسخة الثانية من قناة المسيرة الحوثية”.

وأعادت قناة “الجزيرة” خلال الفترة الماضية فتح مكتبها في صنعاء، وكثفت من الدعم الإعلامي لجماعة الحوثيين وفقًا لمتابعين.