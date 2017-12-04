مقتل علي عبدالله صالح (فيديو وصور)

أكدت مصادر يمنية متطابقة، مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح.

ففي البداية أعلنت جماعة الحوثي، مقتل الرئيس السابق، قبل أن يصدر لاحقًا تأكيد من قبل أنصاره، الذين أعلنوا أن الحوثيين أعدموا صالح، رميًا بالرصاص؛ إثر توقيف موكبه قرب صنعاء‎

وانتشرت على نطاق واسع، صور وفيديو، يظهر مصرع صالح.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين: إن القتال تصاعد في العاصمة اليمنية، وبلغت أعداد القتلى والجرحى في ثلاثة مستشفيات 125 قتيلًا على الأقل، و238 جريحًا، خلال الأيام الستة الماضية.

وقصفت طائرات تابعة للتحالف العربي، مواقع للحوثيين في صنعاء، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الإثنين؛ دعمًا للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو حليف سابق للحوثيين، المدعومين من إيران، تخلى الآن عن تحالفه معهم.