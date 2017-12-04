عاجل..فيديو يظهر مقتل علي عبدالله صالح

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة، تظهر مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح.

ولم يتسن على الفور، التأكد من صحة الفيديو أو الصور.

وقال قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام للأناضول، إن الحوثيين أعدموا علي عبد الله صالح، رميًا بالرصاص، إثر توقيف موكبه قرب صنعاء.‎

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الإثنين، إن القتال تصاعد في العاصمة اليمنية، وبلغت أعداد القتلى والجرحى في ثلاثة مستشفيات، 125 قتيلًا على الأقل، و238 جريحًا، خلال الأيام الستة الماضية.