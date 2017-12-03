حزب صالح: قناة “اليمن اليوم” ستعاود البث عبر تردد جديد على نايلسات

لجأ حزب المؤتمر الشعبي اليمني، إلى إدارة قمر “نايلسات” من أجل إعادة بث قناته الخاصة عقب سيطرة مليشيات الحوثي على مقرها في صنعاء واعتقال طاقمها، وفق مصادر متطابقة.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”إرم نيوز”، مساء اليوم الأحد، إن قناة “اليمن اليوم” التابعة لعلي عبدالله صالح، وحزبه ستعاود البث خلال الساعات القادمة عبر مدار نايلسات، مشيرة إلى “وجود تجهيزات وترتيبات فنية وإدارية حالياً لنقل القناة المختطفة”.

من جهته قال القيادي الحوثي المنشق عن الجماعة، علي البخيتي، في منشور عبر صفحته في “فيسبوك”، إن “قناة اليمن اليوم ستعاود بثها من العاصمة المصرية القاهرة خلال الساعات القادمة، وأنه سيتم تزويد اليمنيين بتردد القناة الجديد في أقرب وقت”.

وكان مسلحون حوثيون اعتدوا في وقت سابق من الأحد، على مقر القناة واحتجزوا مديرها فيصل الشبيبي.

وبدأت القناة الواقعة في حي “بيت بوس” بصنعاء، بث برامج مناهضة لصالح منذ السادسة مساء الأحد، حيث تدار حاليًا من قبل إعلاميين حوثيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من اقتحام القناة ووقف بثها وحجب المنابر الإعلامية المملوكة لحزب المؤتمر، ومنها مواقع: “المؤتمر نت”، و”الميثاق نت” و”وكالة خبر”.

وبرَّرت جماعة الحوثي اعتداءها أنه جاء بسبب “الممارسات التحريضية التي تنتهجها القناة ضد جماعة الحوثي بهدف زعزعة الأمن”.

وأكد الحوثيون أن القناة “تدار حاليًا بإشراف وزارة الإعلام” الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وكانت قناة “اليمن اليوم” أعلنت في وقت سابق تغيير ترددها الفضائي عقب اقتحام الحوثي لها، وتبث حاليًا من موقع غير معروف في صنعاء.