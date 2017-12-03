الحوثيون يحتجزون مدير وموظفي قناة “اليمن اليوم” التابعة لصالح

اعتدى مسلحون حوثيون، اليوم الأحد، على مقر قناة “اليمن اليوم” التي يمتلكها الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، واحتجزوا مديرها فيصل الشبيبي.

وبدأت القناة الواقعة في حي “بيت بوس” بصنعاء، بث برامج مناهضة لصالح منذ السادسة مساء الأحد، حيث تدار حاليًا من قبل إعلاميين حوثيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من اقتحام القناة ووقف بثها وحجب المنابر الإعلامية المملوكة لحزب المؤتمر، ومنها مواقع: “المؤتمر نت”، و”الميثاق نت” و”وكالة خبر”.

وبرَّرت جماعة الحوثي اعتداءها أنه جاء بسبب “الممارسات التحريضية التي تنتهجها القناة ضد جماعة الحوثي بهدف زعزعة الأمن”.

وأكد الحوثيون أن القناة “تدار حاليًا بإشراف وزارة الإعلام” الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وكانت قناة “اليمن اليوم” أعلنت في وقت سابق تغيير ترددها الفضائي عقب اقتحام الحوثي لها، وتبث حاليًا من موقع غير معروف في صنعاء.

وفي نفس السياق، أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أن جماعة الحوثي تحتجز مدير عام قناة “اليمن اليوم”، فيصل الشبيبي و30 موظفًا آخرين بعد استهداف مقر القناة أمس السبت بمختلف الأسلحة.

وطالبت النقابة في بيان صدر عنها اليوم الأحد بـ”سرعة إخلاء مبنى “قناة اليمن” اليوم، وإطلاق سراح مدير القناة و30 موظفًا آخرين”، محمّلة جماعة الحوثي مسؤولية سلامة المحتجزين.

وجدّدت نقابة الصحفيين مطالبتها بعدم الزج بالصحفيين ووسائل الإعلام في الصراعات، كما دعت “كافة المنظمات المعنية بحرية التعبير، إلى “التضامن مع الزملاء في اليمن اليوم والضغط من أجل إنهاء هذه الانتهاكات”.