صالح ينفي وجود وساطة عُمانية لإخراجه من اليمن

نفى مصدر مسؤول في مكتب الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، مساء اليوم الأحد، وجود وساطة عُمانية لإخراج الأخير من البلاد.

وأعلن المصدر (لم يذكر اسمه) في تصريح نشره موقع “المؤتمر نت”، التابع لحزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه صالح “تكذيب ما تم نشره في قناة الميادين (تبث من لبنان) من وجود وساطة عمانية وخروج صالح من البلاد”.

وقال المصدر ذاته: “نحن نرحب بالوساطة العُمانية، أما مسألة الخروج من البلاد فنحن نأسف أن يصدر ذلك من قناة الميادين، التي نعتبرها قناة مهنية”.

وأشار المصدر إلى أن “الزعيم (صالح) موجود في اليمن، ولن يترك أبناء شعبه كما هو عهدهم به”.

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء عن وجود وساطة عُمانية تسعى إلى إخراج صالح من البلاد، على خلفية الاشتباكات التي تدور بين قواته وقوات حلفائه “الحوثيين”.

وفي وقت سابق نفى الناطق باسم جماعة “الحوثي” محمد عبد السلام، “وجود وساطة عُمانية لإيقاف الاشتباكات”.

وقال عبد السلام في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “لا صحة لهذا الخبر، ولَم نبلّغ بأي وساطة من طرف الإخوة العُمانيين بخصوص ما يجري في صنعاء من فتنة أشعلتها ميليشيات الخيانة”، في إشارة لقوات الرئيس اليمني السابق.

وأكد مصدر طبي في وقت سابق اليوم، “أن 36 شخصًا قتلوا، وجرح 225 آخرين، جراء الاشتباكات العنيفة التي دارت خلال اليومين الماضيين، بعدة أحياء في العاصمة اليمنية صنعاء، بين مسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح”.