إصابة مسؤول أمني يمني برصاص مسلحين مجهولين جنوبي البلاد

أصيب مسؤول أمني يمني، اليوم الأحد، برصاص مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على سيارته، على الطريق بين محافظتي لحج وعدن، جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على سيارة مدير أمن محافظة لحج، العميد صالح السيد، على الطريق بين لحج وعدن؛ ما أدى لإصابته بطلق ناري، أسعف على إثره لأحد مستشفيات العاصمة المؤقتة.

وأشار إلى أن إصابة السيد، “ليست خطيرة، ولا تدعو للقلق”.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، حتى الساعة، كما لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات اليمنية حول الواقعة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج، منذ أكثر من عام ونصف، بحملات أمنية متكررة، ضد مواقع عناصر تنظيم القاعدة، وأدت إلى مقتل واعتقال العشرات منهم، بحسب بيانات رسمية.