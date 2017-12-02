قوات صالح تنتقل إلى وضع الهجوم وتباغت معاقل الحوثيين شمال صنعاء

قالت مصادر سياسية مطلعة، في العاصمة اليمنية صنعاء، إن المواجهات العسكرية بين القوات العسكرية الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس السابق علي صالح، ومسلحي الجماعة الحوثية، تجري في هذه الأثناء، في الأجزاء الشمالية، والشمالية الشرقية، ووسط العاصمة، أي المناطق التي تنتشر فيها الجماعة الحوثية.

وذكرت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الوضع الأمني، في حديثها لـ”إرم نيوز”، أن قوات المؤتمر الشعبي العام، باتت في موضع الهجوم على مواقع الحوثيين، بعكس ما شهدته صنعاء خلال الأيام الماضية، التي كانوا فيها يدافعون عن منازلهم ومقراتهم ومنازل المدنيين.

مشيرًا إلى أن تغير الوضعية من الدفاع إلى الهجوم، جاء بعد الموقف الصريح والواضح من الحزب ورئيسه صالح، بمواجهة الحوثيين وطردهم من صنعاء.

وقالت إن المواجهات اندلعت في مناطق متعددة من الأجزاء الشمالية لصنعاء، وتقودها قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، بمساندة كتيبة من قوات مكافحة الإرهاب.

وتتوزع رقعة الاقتتال، في منطقة الدجاج، وقرب مبنى وزارة الثقافة، وأجزاء من الحصبة، ومنطقة بيت بوس وشارع الزبيري.

وتقطن معظم قيادات الجماعة الحوثية، في مناطق متفرقة من المنطقة الشمالية من صنعاء، كما تتوزع فيها مقراتهم ومبانيهم، ورقعة نفوذهم، منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر/ أيلول عام 2014.