المخلافي يوجه رسالة “مفاجئة” لإيران تعقيبًا على أحداث صنعاء

قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، مساء السبت، إن “صنعاء ستكون العاصمة العربية الأولى التي تتحرر من النفوذ الإيراني”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع “تويتر”.

وتشير تغريدة المخلافي بشكل غير مباشر لترجيح الحكومة اليمنية اتساع رقعة الانتفاضة ضد الحوثيين في صنعاء، وربما تدخل قوات الشرعية لحسم المعارك.

وأشار المخلافي إلى أن “إيران وأنصارها أعلنوا أن صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة التي سقطت بيد إيران”.

وبعد سيطرة “الحوثيين” على صنعاء (في 21 سبتمبر/أيلول 2014)، صدّرت تصريحات غير رسمية من شخصيات في طهران، تقول إن “صنعاء” هي العاصمة العربية الرابعة التي تسيطر عليها إيران، بعد بغداد وبيروت ودمشق.

وأكّد المخلافي أن “صنعاء بعد تحريرها ستستعيد وجهها العربي، بفضل تضحيات الشعب اليمني والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية”.

وقال: “ندعم انتفاضة شعبنا ضد الانقلاب من أجل عودة الشرعية واستعادة الدولة والعودة إلى المسار السياسي الذي نمد يدنا فيه لكل القوى السياسية على أساس المرجعياتالثلاث(المبادرة الخليجية (2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (2014)، والقرار الأممي 2216 (2015)”.

وأضاف المخلافي: “لا ندعم استمرار الانقلاب بأي صورة وتحت قيادة أي طرف”.