تحرك حوثي مفاجئ ينبئ بانفجار الأوضاع في صنعاء

أكدت مصادر مطلعة، مساء السبت، بدء تحركات حوثية لحشد قواتها واستقدام تعزيزات من صعدة للإعداد لهجوم مباغت لاسترداد المناطقة التي خسرتها من قبل قوات صالح في صنعاء.

وأسفرت المعارك الدائرة في صنعاء منذ يوم امس عن سيطرة قوات صالح على عدة مناطق حيوية، لا سيما المطار.

ووصلت تعزيزات الحوثيين إلى منطقة حرف سفيان في محافظة عمران، بحسب المصادر ذاتها، وسط انباء تتحدث عن تقدم حشود من صعدة لفتح طريق نحو صنعاء.

وتحدثت المصادر عن قوات تلقت تدريبات من ضباط إيرانيين، تابعين لكتبتي البدر والحسين، تستعد لدخول المعارك في صنعاء.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تصريح لرئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين الذي تواردت انباء عن تقديم استقالته، زعم فيها انتهاء الاشتباكات.