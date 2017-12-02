في خضم معارك صنعاء.. مكافآت السعودية للإبلاغ عن قادة الحوثيين تغري اليمنيين

قائمة تضم 40 اسمًا من قادة جماعة الحوثي، شغلت اليمنيين اليوم السبت، في خضم المعارك الضارية بين المليشيات الحوثية وقوات الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، في العاصمة صنعاء.

وتناقل المدونون اليمنيون قائمة تضم الأسماء الـ40 وصورهم بشكل لافت في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع فقدان مليشيات الحوثي سيطرتها شبه المطلقة على مدينة صنعاء وتقهقر قواتهم في كثير من النقاط هناك.

وعبر عدد من المغردين اليمنيين على موقع “تويتر” عن أملهم في الحصول على إحدى المكافآت التي تتراوح بين 5 إلى 30 مليون دولار بعد إبلاغ السعودية بوساطة أحد الأرقام الهاتفية التي خصصتها لذلك الغرض.

وبدت الجماعة الحوثية في حالة ارتباك، عقب التطورات اللافتة التي شهدتها صنعاء، وظهر زعيمها عبدالملك الحوثي مرتين تلفزيونيًا مخاطبًا حليفه السابق علي عبدالله صالح بالتهدئة بعد أن أعلن الحرب عليهم.

وأعلنت الرياض الشهر الماضي عن القائمة التي قالت إن أفرادها هم قياديون في المليشيا، وعناصر مسؤولة عن “تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية”، ووعدت بالحفاظ على سرية ما يقدَّم من معلومات وهوية مقدميها.

وفي ما يلي نص القائمة بأسماء المطلوبين من عناصر المليشيات الحوثية في اليمن: