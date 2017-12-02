زعيم الحوثيين يتهم “صالح” بالخيانة ويدعوه لمراجعة نفسه

اتهم زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، في ثاني خطاب متلفز له، بث مساء اليوم السبت، الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بالخيانة والعمالة والإجرام، ودعاه إلى مراجعة نفسه وقراره والعدول عن هذا الموقف.

جاء ذلك تعليقًا على خطاب صالح الذي ألقاه، في وقت مبكر من اليوم السبت، وطالب فيه الشعب اليمني بالوقوف أمام الحوثيين وعدم الانصياع لأوامرهم وتوجيهاتهم.

وقال الحوثي، ردّا على خطاب صالح، “إن ذلك الخطاب صدر من زعيم ميليشيات إجرامية تسعى إلى الفتنة وجرّ البلاد إلى اقتتال داخلي”، وزعم أن “صالح وميليشياته الإجرامية خائنة وعميلة لقوى التحالف العربي”.

وأشار إلى أن بيان قوات التحالف حول التطورات في صنعاء “دليل على ذلك التآمر والعمالة لصالح والسعودية وبقية دول التحالف العربي”.

وطالب الحوثي في ذات الوقت صالح بـ”مراجعة حساباته والعدول عن قراره والعودة إلى الشراكة مع الحوثيين”، لافتًا أن الوقت “لم يفت بعد وعليك مراجعة نفسك قبل فوات الآوان”.

ويتزامن خطاب الحوثي مع فتوى أصدرها ناطق الميليشيات الحوثية، تبيح قتل صالح باعتباره “خارجًا عن النظام والقانون ويسعى إلى الفتنة”.

ودعا زعيم الحوثيين ما اسماهم بالعقلاء والحكماء والشرفاء من حزب المؤتمر الشعبي العام إلى “التحكيم ووقف هذه الفتنة”.

ونفى الحوثي أن تكون ميليشياته قد هاجمت منازل أقرباء صالح بصنعاء ومقرات حكومية ومسجد الصالح، قائلًا: “إن كل ذلك تلفيق وكذب”، متهمًا صالح بالكاذب.