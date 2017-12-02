الرئيس اليمني هادي يعقد لقاءً مع مستشاريه وقيادات عسكرية

قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية الشرعية، راجح بادي، اليوم السبت، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، سيعقد لقاءً مع مستشاريه والقيادات العسكرية، خلال الساعات القادمة، لإعلان موقفهم من الأحداث التي تشهدها العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد بادي، في مداخلة هاتفية مع قناة العربية الحدث، “أن الرئيس وحكومته يتابعون باهتمام بالغ التطورات الجارية في صنعاء”.

وأشار بادي إلى أن الحكومة اليمنية كانت على تواصل مع قيادات بارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه صالح، خلال الفترة الماضية.

كما دعا المتحدث باسم الحكومة الشرعية في اليمن الشعب إلى المشاركة في الانتفاضة الشعبية ضد الحوثيين والمشروع الإيراني في المنطقة، للتأكيد على أن اليمن عربية وستبقى عربية.