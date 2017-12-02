قبائل موالية لصالح تسيطر على الطرق المؤدية إلى صنعاء

سيطرت قوات موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، اليوم السبت، على الطريق الممتد من محافظة إب – وسط اليمن- حتى صنعاء مرورًا بمحافظة ذمار، وفق مصدر قبلي.

وقال المصدر، لـ”إرم نيوز” إن القبائل الموالية لصالح وقيادات حزب المؤتمر الشعبي في محافظات إب، وذمار، وصنعاء، سيطرت على الطريق الرابط بين هذه المناطق، وأقامت نقاط تفتيش بعد طرد مسلحي الحوثي منها.

وكانت قبائل “آل عمران” بمحافظة ذمار، التي تربطها علاقة مصاهرة بصالح، قد نشرت أبناءها للسيطرة على جميع النقاط الرابطة بين مدينتي ذمار وإب من الجهة الجنوبية، بينما سيطرت قبائل موالية للمؤتمر على الطريق بين صنعاء وذمار بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثي الذين فروا، مخلفين أسلحتهم وراءهم.

إلى ذلك قال مصدر قبلي آخر، إن العشرات من شيوخ القبائل في محافظة ذمار تلقوا اتصالات هاتفية من صالح شخصيًّا ومن بعض معاونيه، تطالبهم بوقف التعامل مع الحوثيين وطردهم من مناطقهم والسيطرة على نقاط التفتيش في الطرقات والمواقع العسكرية والمباني الحكومية.

وطالب صالح خلال الاتصالات شيوخ القبائل “بسحب أبنائهم الذين يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي”.

وأحكمت القوات الموالية لصالح قبضتها على كثير من المناطق والمدن الرئيسة والمرافق الحكومية في صنعاء ومحيطها.

وكانت محافظة المحويت غرب اليمن قد شهدت مواجهات دامية بين مسلحي الحوثي وأنصار الرئيس اليمني السابق في مساعي من مسلحي المؤتمر، للسيطرة على المجمع الحكومي وبعض المرافق، ومنها معسكر النجدة، حيث قتل 3 أشخاص بينهم مسلح حوثي.