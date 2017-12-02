“حزب صالح” يتحدث عن أسر المئات من الحوثيين بصنعاء

أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، جناح الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أن قوات موالية له أسرت، اليوم السبت، المئات من عناصر ميليشيات الحوثي، في العاصمة صنعاء.

وقال موقع “المؤتمر نت” الناطق باسم الحزب، إن “وحدة متخصصة من قوات الحرس الجمهوري (موالية لصالح) ألقت القبض صباح اليوم في صنعاء على المئات من عناصر الميليشيات الحوثية”.

وأضاف أن العناصر التي تم أسرها “متورطة في أعمال تخريبية وإقلاق السكينة العامة ومضاعفة أعباء المواطنين ومعاناتهم”.

ونشر ناشطون في حزب صالح، على شبكات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصورًا قالوا إنها لعناصر من جماعة الحوثي تم أسرهم في مقر حكومي جنوب العاصمة صنعاء.

واندلعت في وقت مبكر من فجر اليوم، اشتباكات بين جماعة الحوثي وقوات صالح، بعد محاولة الأولى اقتحام منزل العميد طارق محمد عبدالله صالح (نجل شقيق صالح)، في الحي السياسي جنوبي العاصمة، لكن الهجوم لقي مقاومة عنيفة.

وأعلنت قوات صالح بعد ساعات سيطرتها على مناطق في محيط صنعاء، ومدينة ذمار جنوبي العاصمة، ومعسكر 48 الإستراتيجي في منطقة “حزيز”.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الدفاع في حكومة “الحوثيين” والرئيس السابق علي عبد الله صالح، غير المعترف بها دوليًا، مساء الجمعة، توقف المواجهات وإزالة أسباب التوتر بين الطرفين.

ومنذ الأربعاء الماضي، شهدت صنعاء مواجهات مسلحة بين الحليفين، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.