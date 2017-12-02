وكالة إيرانية: الحوثيون انسحبوا من معظم مناطق صنعاء

قال مراسل وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، اليوم السبت، إن ميليشيات الحوثي انسحبت من معظم مناطق العاصمة صنعاء، في ظل تقدم القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية وعسكرية حوثية قولها إن “القوات التابعة للحوثيين اضطرت إلى الانسحاب من معظم مناطق العاصمة صنعاء“، مؤكدة أن “قوات علي عبد الله صالح أصبحت تتمركز في المناطق التي انسحبت منها ميليشيات الحوثي”.

ورفض الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، أي وساطة لتسوية الخلاف مع الحوثيين، مؤكدًا أن ميليشيات الحوثي اقتحمت دور عبادة ومنازل في صنعاء.

ودعا صالح أنصاره إلى عدم القبول بأي تعليمات تصدر من الحوثيين والامتثال لأوامر قيادة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

بدوره، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إنه “يثق بإرادة قيادات وأبناء المؤتمر الشعبي العام بالعودة إلى المحيط العربي”.

أما المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، فاعتبر أن ما قام به علي عبد الله صالح “هو انقلاب على الدولة والشراكة مثله مثل الرئيس عبد ربه منصور هادي”.