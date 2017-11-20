عشرات القتلى في صفوف ميليشيات الحوثي وصالح بمعارك متفرقة

لقي العشرات من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح حتفهم، الاثنين، إثر استمرار المعارك المتفرقة في أكثر من محافظة يمنية، مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، المدعومة من قوات التحالف العربي.

وشنّت طائرات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع وآليات عسكرية للميليشيات في مديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من القتلى والجرحى، في حين لقي أحد قياديي ميليشيا الحوثي مصرعه خلال المواجهات العسكرية في نهم، وفقاً لما نقله المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصادر ميدانية.

وأعلن الجيش الوطني، عن تدمير مخزن أسلحة وعربات عسكرية في الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف العربي على مواقع الميليشيات، في محور البقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

كما استهدفت الغارات الجوية، تعزيزات عسكرية للميليشيات في مدينة كتاف، على الطريق الواصلة بين مدينة صعدة ومنطقة البقع، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وفي محافظة البيضاء، وسط البلاد، قتل 6 من الميليشيات وأصيب آخرون، في مواجهات مع قوات المقاومة الشعبية، بمديرية قيفة شمالي المحافظة.

وقالت مصادر ميدانية، إن الميليشيات حاولت الالتفاف على مواقع المقاومة بمديريتي القريشة وولد ربيع، غير أنها واجهت تصدياً من المقاومة الشعبية، حيث تركزت المواجهات في عقبة زعج بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وقتل 3 من الميليشيات، في محافظة تعز، غربي البلاد، نتيجة قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني، على تعزيزات عسكرية في منطقتي الروض وحذران، أقصى الجهة الغربية من المحافظة، بينما تجددت المواجهات قرب مناطق المدرجات والمطار القديم، ومحيط اللواء 35 مدرع.

وعلى الصعيد ذاته، يواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التقدم بمديرية القبيطة شمالي محافظة لحج، خلال المعارك التي شهدتها منطقتي وادي الدكة ومدرجات الرحاب، وأسفرت عن مقتل نحو 10 من الميليشيات، في حين أكد الجيش الوطني، وقوع أسيرين منهم في قبضته أثناء المواجهات.

وأشار الجيش الوطني، إلى أن المرافق الشخصي لقائد مقاومة مديرية الصبيحية المجاورة لمديرية القبيطة في لحج، شكري الصبيحي لقي حتفه، في منطقة شعب الصبيحة، فيما أصيب 3 آخرون في المعارك التي شهدتها المنطقة ضد الميليشيات.

كما أصيب 4 من المدنيين بجروح مختلفة، إثر قصف ميليشيات الحوثي وصالح، قرى مأهولة بالسكان في مديرية القبيطة بشكل عشوائي.