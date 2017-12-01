التحالف العربي يعلن تشغيل مطار الغيظة اليمني واستقبال أولى الطائرات الإغاثية السعودية

أعلن مصدر رسمي، في قيادة قوات التحالف، “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، أنه بالتنسيق مع الحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية، تم تشغيل مطار الغيظة، بمحافظة المهرة، في اليمن؛ لاستقبال الطائرات، التي تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية.

وأفاد المصدر لوكالة الأنباء السعودية “واس”، بوصول أولى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، محملة بـ5 آلاف سلة غذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأكد أن قوات التحالف، قامت بتسخير الإمكانات كافة؛ للإسهام في إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية، إلى مستحقيها، بالداخل اليمني.